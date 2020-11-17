Синоптик Вильфанд: автомобилистам в центре Европейской части России резину надо было поменять «вчера»
17 ноября 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в беседе с журналистами во вторник, 17 ноября, что автомобилистам в центре Европейской части России уже сейчас следует ездить на зимней резине.
По словам Вильфанда, шины на автомобилях надо было менять "вчера". Синоптик отметил, что при температуре ниже пяти градусов эластичность резины меняется, вследствие чего ее сцепление с асфальтовым покрытием существенно снижается. Это в свою очередь приводит к увеличению тормозного пути.
Роман Вильфанд подчеркнул, что в Европейской части России уже установился единый температурный режим. Столбики термометров регулярно опускаются ниже пяти градусов по Цельсию.
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