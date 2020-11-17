ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг
лед на ветках, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на четверг, 19 ноября, в Москву придут ледяные дожди. В Подмосковье они начнутся уже вечером в среду, 18 ноября.

Тишковец уточнил, что в ночь на четверг на высотах температура воздуха составит плюс 0,2 – плюс 2 градуса, а у земли потепление будет отставать – столбики термометров будут показывать от нуля до минус 3 градусов.

В такой ситуации, по словам синоптика, снег начнет превращаться в мокрый снег, а затем – в ледяной и переохлажденный дождь. Сначала он накроет Рузский, Волоколамский, Можайский, Дмитровский и Клинский районы, а после полуночи ледяной дождь пройдет по всему столичному региону.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью