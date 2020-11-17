Синоптик Тишковец предупредил москвичей о ледяных дождях в ночь на четверг

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17 ноября 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лед на ветках, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на четверг, 19 ноября, в Москву придут ледяные дожди. В Подмосковье они начнутся уже вечером в среду, 18 ноября.

Тишковец уточнил, что в ночь на четверг на высотах температура воздуха составит плюс 0,2 – плюс 2 градуса, а у земли потепление будет отставать – столбики термометров будут показывать от нуля до минус 3 градусов.

В такой ситуации, по словам синоптика, снег начнет превращаться в мокрый снег, а затем – в ледяной и переохлажденный дождь. Сначала он накроет Рузский, Волоколамский, Можайский, Дмитровский и Клинский районы, а после полуночи ледяной дождь пройдет по всему столичному региону.