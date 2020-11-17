Синоптик Тишковец заявил, что во вторник москвичей ожидают «декабрьские морозы»
17 ноября 2020, 08:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что во вторник, 17 ноября, москвичей ожидают "декабрьские морозы", отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление.
Тишковец уточнил, что погода в столице сегодня будет определяться влиянием антициклона, вследствие чего ожидаются небольшая облачность, отсутствие осадков, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет декабрьской и составит минус 1 - минус 3 градуса, а в Подмосковье – от нуля до минус 5.
Отмечается, что атмосферное давление будет высоким – 763 миллиметра ртутного столба.
Синоптик добавил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени 2020 года. В Москве была зафиксирована температура минус 6,7 градуса, а в Московской области – минус 10.
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