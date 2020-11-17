ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец заявил, что во вторник москвичей ожидают «декабрьские морозы»

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик Тишковец заявил, что во вторник москвичей ожидают «декабрьские морозы»
морозный узор, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что во вторник, 17 ноября, москвичей ожидают "декабрьские морозы", отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление.

Тишковец уточнил, что погода в столице сегодня будет определяться влиянием антициклона, вследствие чего ожидаются небольшая облачность, отсутствие осадков, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Москве будет декабрьской и составит минус 1 - минус 3 градуса, а в Подмосковье – от нуля до минус 5.

Отмечается, что атмосферное давление будет высоким – 763 миллиметра ртутного столба.

Синоптик добавил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени 2020 года. В Москве была зафиксирована температура минус 6,7 градуса, а в Московской области – минус 10.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью