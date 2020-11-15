Вильфанд: россиян ожидают погодные аномалии

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15 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

погода, фото: pixabay.com

Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях Российской Федерации на этой неделе, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На азиатской территории нашей страны температура будет на 12-20 градусов выше нормальных показателей для этого времени года, на севере европейской части - на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал) - на 4-6 градусов ниже обычных средних значений.

Как отметил специалист, "в целом в России погода будет неоднородная".

Ранее синоптик Цыганков сообщил о потеплении в Москве после 22 ноября.