Вильфанд: россиян ожидают погодные аномалии

15 ноября 2020, 21:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях Российской Федерации на этой неделе, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На азиатской территории нашей страны температура будет на 12-20 градусов выше нормальных показателей для этого времени года, на севере европейской части - на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал) - на 4-6 градусов ниже обычных средних значений.
Как отметил специалист, "в целом в России погода будет неоднородная".
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