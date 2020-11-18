В России за сутки умерли 456 человек с коронавирусом

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18 ноября 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 991 998 человек. За минувшие сутки выявлено 20 985 случаев.

При этом зафиксировано 456 летальных исходов, за весь период пандемии - 34 387. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 4174, Санкт-Петербурге – 2215, Московской области – 864, Нижегородской области – 432 и Свердловской области – 358.

Наименьшее - Республика Марий Эл – 52, Магаданская область – 44, Еврейская АО – 29, Ненецкий АО – 7 и Чукотский АО – 5.