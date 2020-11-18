Матвиенко заявила, что оснований для дефицита лекарств в России нет
18 ноября 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утром в среду, 18 ноября, заявила, что оснований для дефицита лекарств в России нет. По ее словам, препаратов в настоящий момент производится достаточно.
В рамках пленарного заседания Матвиенко отметила, что ранее дефицит лекарств был частично связан с маркировкой, но теперь "эта тема отработана", поскольку правительство РФ оперативно решило проблему.
Сенатор добавила, что если с препаратами и существуют перебои, то этот вопрос следует адресовать региональным властям, которым необходимо лучше контролировать ситуацию. Валентина Матвиенко добавила, что нельзя допустить использования пандемии COVID-19 поставщиками в коммерческих целях.
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