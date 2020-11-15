В Хабаровском крае жителям будут доставлять лекарства вместе с продуктами

Аргументы Недели → Общество 13+

15 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В условиях масштабного распространения COVID-19 жителям Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края предлагают бесплатную услугу по доставке на дом продуктов питания и необходимых лекарств, сообщает «Алло, район». Инициатором проекта выступило АО «Плодоовощи».

- Статистика говорит нам о том, что больных становится все больше. Необходимо минимизировать контакты людей, особенно находящихся в зоне риска. Но вы посмотрите, какие очереди в аптеках! Поэтому мы решили взять на себя этот вопрос, и готовы нашим клиентам доставлять не только продукт питания, но и необходимые лекарства. Главное, чтобы они были в аптеках, - рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

Проблема дефицита лекарств, необходимых для лечения больных коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, до сих пор остается одной из острых. Для ее решения даже пришлось подключиться врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, который провел рейд по аптекам в Хабаровске, после чего заверил, что лекарства хватит всем.

- Первая волна пандемии этой весной показала, что услуга доставки продуктов востребована: люди охотно заказывали у нас доставку. Но тогда мы не приобретали лекарства. Сегодня, конечно, ситуация намного сложнее, - сказал Максим Аликин.

При этом известно, что ранее в отношении АО «Плодоовощи» была инициирована процедура банкротства. Виной тому долги, накопленные прежним руководством предприятия перед поставщиками и фискальными органами.

Учитывая социальную направленность работы предприятия, в администрации Комсомольска-на-Амуре разрабатывают ряд мер, которые позволят избежать банкротства. Напомним, 100 % акций АО «Плодоовощи» принадлежат муниципалитету.