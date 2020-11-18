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18 ноября 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По состоянию на шесть утра 18 ноября газоснабжение в многоквартирных домах Ейска восстановлено благодаря оперативным работам экстренных служб.



Также запитаны все социально-значимые объекты, однако в частном секторе работы ещё продолжаются. В краевом ГУ МЧС пояснили, что жителей подключают поэтапно и сразу после подключения им об этом сообщают.



Напомним, вечером 17 ноября, как писали "Аргументы Недели", в Ейске произошла крупная авария, из-за которой без газа остались десятки тысяч горожан.