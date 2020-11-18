Более восьмидесяти тысяч жителей Ейска остались без газа из-за аварии

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18 ноября 2020, 00:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ren.tv

В Ейске во время проведения земляных работ произошла авария, в результате которой повредился газопровод и десятки тысяч горожан остались без газа.



В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что авария произошла вечером 17 ноября. Сейчас экстренные службы проводят ремонт повреждённого участка. Замглавы Ейского района Александр Шабанов заявил, что сроки устранения пока неизвестны. Жителям, по его словам, рекомендуется перекрыть у себя газ.



Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своём telegram-канале, что взял ситуацию на личный контроль.



"До двенадцати ночи все котельные должны запустить в работу, следовательно возобновится и теплоснабжение квартир", — написал глава региона.