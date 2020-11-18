«Ъ»: в Минтруде предложили повысить единовременные выплаты пенсионерам

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18 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

пенсионер, фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило осуществлять единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующее письмо направлено в Пенсионный фонд (ПФР).

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса … решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу пока не принято», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Кроме того, они выдаются единовременно, если объем накоплений не достиг этого уровня.

Отмечается, что средняя пенсия в РФ составляет около 15 тысяч рублей, для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей. Человеку необходимо иметь почти 200 тыс. руб. на счете.