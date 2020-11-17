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Комиссия МГД по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2021 год

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Комиссия МГД по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2021 год
Фото: соцсети

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала и рекомендовала столичному парламенту принять в первом чтении законопроект о городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Есть предложение рассмотреть на заседании Думы и принять в первом чтении законопроект города Москвы о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. <...> А при принятии Думой в первом чтении, я уверена, что это состоится, перейти в режим поправок и поработать, в том числе по улучшению содержания этого документа», - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

В свою очередь руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что бюджет на предстоящие три года предусматривает стабилизацию и последовательный восстановительный рост экономической активности.

«Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития города на предстоящие три года, который предусматривает стабилизацию и последовательный восстановительный рост экономической активности при сохранении низких темпов инфляции», - заявила Елена Зяббарова.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

 Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

 Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

Напомним, проект закона был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.

ГБ

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