Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, болеющего COVID-19, госпитализировали
17 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, сообщившего о положительном тесте на коронавирус несколько дней назад, госпитализировали.
13 ноября Сипягин написал в Instagram, что у него повысилась температура, тест оказался положительным, он уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
Сегодня некоторые Telegram-каналы распространили информацию об ухудшении состояния Сипягина, его якобы срочно транспортировали в Москву.
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова эту информацию опровергла. Сначала она сообщила, что Сипягин находится во Владимире, лечится амбулаторно. Позже Петрова добавила, что после консультации с врачами было принято решение о госпитализации Владимира Сипягина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.