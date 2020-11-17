Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, болеющего COVID-19, госпитализировали

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17 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, сообщившего о положительном тесте на коронавирус несколько дней назад, госпитализировали.

13 ноября Сипягин написал в Instagram, что у него повысилась температура, тест оказался положительным, он уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Сегодня некоторые Telegram-каналы распространили информацию об ухудшении состояния Сипягина, его якобы срочно транспортировали в Москву.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова эту информацию опровергла.

Сначала она сообщила, что Сипягин находится во Владимире, лечится амбулаторно. Позже Петрова добавила, что после консультации с врачами было принято решение о госпитализации Владимира Сипягина.