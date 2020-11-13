Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о самоизоляции из-за заболевания коронавирусом

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13 ноября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Термометр, фото: vk.com/vladimirsipiagin

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава региона ушел на самоизоляцию и собирается лечиться и работать дистанционно.

Сипягин написал посты в Instagram и во Вконтакте. Он сдал тест на коронавирус COVID-19, результат оказался положительным. Накануне губернатор Владимирской области писал, что у него поднялась высокая температура: "Получил результаты, работаю удалённо. Связь с коллегами организована. Исполняет обязанности губернатора сегодня мой первый заместитель Александр Ремига".

"Получил результат исследования на COVID-19 - положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удалённо", - говорится в новом сообщении Сипягина.

Во Владимирской области за период пандемии выявлен 11 041 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Выздоровели 8282 пациента. Умерли 277 человек, у которых был подтвержден ковид.

За минувшие сутки на территории России выявили 21 983 новых случая заражения ковидом.