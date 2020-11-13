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За сутки в России выявили новый максимум с начала пандемии – 21 983 случая заражения COVID-19

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России выявили новый максимум с начала пандемии – 21 983 случая заражения COVID-19
пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии.

Уточняется, что прежний максимум был зафиксирован 9 ноября – тогда в стране выявили 21 798 случаев заболевания.

За прошедшие 24 часа новые случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 5 494 (25,0%) граждан нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности, согласно информации оперштаба, в России с начала пандемии коронавирусной инфекции подтвердили 1 880 551 случай заражения.

ЕТ

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В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

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