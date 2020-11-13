За сутки в России выявили новый максимум с начала пандемии – 21 983 случая заражения COVID-19

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13 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии.

Уточняется, что прежний максимум был зафиксирован 9 ноября – тогда в стране выявили 21 798 случаев заболевания.

За прошедшие 24 часа новые случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 5 494 (25,0%) граждан нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности, согласно информации оперштаба, в России с начала пандемии коронавирусной инфекции подтвердили 1 880 551 случай заражения.