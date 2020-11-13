За сутки в России выявили новый максимум с начала пандемии – 21 983 случая заражения COVID-19
13 ноября 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии.
Уточняется, что прежний максимум был зафиксирован 9 ноября – тогда в стране выявили 21 798 случаев заболевания.
За прошедшие 24 часа новые случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 5 494 (25,0%) граждан нет клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности, согласно информации оперштаба, в России с начала пандемии коронавирусной инфекции подтвердили 1 880 551 случай заражения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.