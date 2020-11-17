200 млн рублей выделят на работу мобильных бригад для оказания помощи ковид-больным
17 ноября 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией выделят 200 млн рублей.
В пояснительной записке к документу говорится, что федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы.
Также сообщается, что такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад – врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.
Ранее сообщалось, что Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в «скорую».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.