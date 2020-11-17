200 млн рублей выделят на работу мобильных бригад для оказания помощи ковид-больным

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17 ноября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией выделят 200 млн рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы.

Также сообщается, что такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад – врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

Ранее сообщалось, что Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в «скорую».