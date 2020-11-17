ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

200 млн рублей выделят на работу мобильных бригад для оказания помощи ковид-больным

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

200 млн рублей выделят на работу мобильных бригад для оказания помощи ковид-больным
Фото: сайт администрации Краснодарского края

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией выделят 200 млн рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы.

Также сообщается, что такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад – врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

Ранее сообщалось, что Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в «скорую».

ДВа

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью