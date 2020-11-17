ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В первом чтении принят закон о неприкосновенности экс-президента РФ

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В первом чтении принят закон о неприкосновенности экс-президента РФ
Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.

Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, то есть, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

«Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий.

ДВа

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью