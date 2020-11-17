В первом чтении принят закон о неприкосновенности экс-президента РФ

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17 ноября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.

Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, то есть, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

«Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий.