В первом чтении принят закон о неприкосновенности экс-президента РФ
17 ноября 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.
Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, то есть, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.
«Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроекты об ответственности за отчуждение территорий.
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