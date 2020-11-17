Володин раскритиковал работу глав думских комитетов, избегающих диалога с обществом

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17 ноября 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал отзыв законопроектов об изъятии детей из семьи. Он, в частности, призвал вести диалог с заинтересованными сторонами активнее при работе над подобными инициативами.

«Все сошлись во мнении, что нам надо законопроекты, которые затрагивают права наших граждан, очень скрупулезно обсуждать. Обязательно должен быть диалог с родительским сообществом, экспертным сообществом, Общественной палатой», — сказал он.

Он также отметил, что проблема оказалась еще и в том, что решение комитета было принято опросным путем.

«Мы об этом говорили, все возмущены и считаем, что это недопустимо, уважаемые председатели комитетов, какие бы вопросы в будущем ни рассматривали», – призвал спикер Госдумы, добавив, что председателям комитетов надо ответственно относиться к исполнению своих обязанностей.

Накануне из Госдумы были отозваны законопроект о порядке изъятия детей из семьи и законопроекты о реформе семейного законодательства.