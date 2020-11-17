Наука и жизнь волгоградского аграрного университета

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Лучшая мотивация для студента - понимание, что у профессии, которую он приобретает, есть будущее.

Не каждому вузу дано воплотить свои теоретические и научные изыскания на практике. В этом плане у Волгоградского аграрного университета – благодатная почва. Его научная и производственная база позволяют если не накормить всю Волгоградскую область, то точно снабдить её разработками, которые в свою очередь обеспечат продовольственную безопасность региона. Потому что, как в Греции, там тоже есть всё. Ну, или почти всё.

Образцовое сельхозхозяйство в историческом центре города

Такая Греция – известное хозяйство «Горная поляна» при университете. Учебный научно-производственный центр в 11 тысяч гектаров сельхозугодий, где сконцентрированы и реализованы многолетние разработки волгоградских учёных в области сельского хозяйства. Всё с привязкой к нашим региональным особенностям. Семенной и саженцевый фонд, селекция, внедрение новых сельхозкультур и правила их переработки, применение минеральных удобрений и средств защиты растений. Здесь собрана энциклопедия сельскохозяйственной жизни Волгоградской области. Не только сухая теория, но и живая практика.

- В основном, конечно, мы занимаемся необходимыми для широкого применения работами по возделыванию зерновых культур: яровой и озимой пшеницы, ячменя, так же картофеля на орошении, - показывает хозяйство проректор по инновационно - производственной деятельности Ольга Гурова. – В этом году собрали урожай и реализовали более шести тысяч тонн озимой пшеницы. В планах высевать нут, сою, сафлор, кукурузу, большой ассортимент овощных культур – томатов, перца, баклажан для получения продукции. Есть все семена этих культур, и даже элитные, выращенные нашими учёными, которые могут частично закрыть потребности Волгоградской области в семенном материале. Для того чтобы мы могли учить студентов, аспирантов, показать пример сельхозтоваропроизводителям, мы должны соответствовать уровню идеального образцового хозяйства.

Переход в новый технологический уклад

Часть образцового хозяйства - инновационная деревня, где занимаются культурами, которых нет в производстве волгоградских крестьян, но они вполне могут стать не только экзотами, но и перспективными в выращивании. Хлопчатник, редкие зерновые, кормовые технические культуры, травы, лекарственные травы, бахчевые, виноград. Кстати, сорта винограда «Волга» и «Сталинград» селекционера Пантелея Заманиди запатентованы под брендом Волгоградского государственного аграрного университета.

В экспериментальном саду, раскинувшемся на два с половиной гектара, - огромный набор косточковых и семечковых. За саженцами дачники устраивают очереди.

- Развитие искусственного интеллекта позволяет объединить сегодня биологические знания и компьютерные возможности, - пояснил помощник ректора кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Болкунов. - Самый индустриализированный вид сельскохозяйственного бизнеса на данном этапе – это закрытый грунт. Это теплицы четвертого, пятого поколения. Надо стремиться и к шестому поколению, когда все полностью роботизировано, и работы идут без участия людей. В этом году мы провели опыты на территории нашего центра «Горная поляна» по зерновым культурам, где применили новые биологические стимуляторы корневых систем. Мы наблюдаем, что осадков в этом году мало, из-за засушливых условий растения страдают. А если корневая системы будет мощная, они не погибнут. Прибавка урожая хотя бы в 10% без привлечения больших ресурсов - это уже серьезно. Так же мы провели опыты по семенам томатов – не только в Волгоградской, но и в Астраханской области – по новым линиям, они уже есть. Получили новые свойства томатов. Старая селекция была направлена на местную переработку, для дальней транспортировки томаты были непригодны. Теперь у нас будут сорта, которые способны выдержать транспортировку.

Промышленные предприятия в модели

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины - кладезь работ по широкому биоразнообразию. С практической региональной привязкой, конечно же. Одни из популярных сегодня специальностей, которые готовит факультет – ветеринары и зоотехники. Специалисты для птицеводства, свиноводства, овцеводства, крупного рогатого скота. Совместно с одной из известных кормовых компаний на базе университета построили современный научно-исследовательский центр по птице. В небольшом помещении воспроизведена модель промышленного предприятия по производству яиц и выращиванию бройлеров. Оборудование, вентиляция, автоматика, подача корма, воды - все как в современном высокотехнологичном холдинге. Учёные и студенты исследуют, как та или иная добавка, определенные условия влияют на рост курицы, её продуктивность. Подобный центр, правда, чуть меньше, есть только в известной ветеринарной академии имени Скрябина в Москве.

Уже почти шесть лет при университете работает лаборатория по разведению осетровых, лососевых, ракообразных. Говорят, она уникальная, и ни один российский вуз подобной похвалиться не может. Здесь занимаются не только наукой, но и готовят производство и специалистов практически «под ключ». Если вы задумаете обзавестись осетровой фермой, вам предоставят все разработки замкнутых рыбоводных систем: от бассейнов со специальным температурным и конструктивным режимом до кормов из отечественного сырья. Последнее важно - корма в себестоимости рыбы занимают самую значительную долю. Импортные очень дороги, а отечественные разработки при отличном качестве значительно сбивают цену.

Осетры волжские, рак австралийский

- Есть у нас и системы по разведению частиковых, но чаще все-таки наших производителей интересуют высокодоходные аквакультуры, - заведующий кафедрой водных биоресурсов доктор биологических наук Дмитрий Ранделин показывает осетров, которые как дельфины высовывают свои носы, услышав знакомый голос. – Помимо осетров, это форелевые и ракообразные, в частности, вот этот австралийский красноклешневый рак – до товарной массы наш российский рак растёт два-три сезона, а австралийскому надо всего шесть-семь месяцев. Благодаря нашим лабораториям с первого курса студенты имеют непрерывную подготовку. Параллельно идут научные исследования, например, по разработке и апробации кормов. Так же сейчас мы создаём криобанк по сохранению ценного генетического материала – собираем с Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей сперму производителей, проводим генетические исследования, оценку. Предприятия, занимающиеся выпуском малька, часто сталкиваются с нехваткой производителей, и мы, таким образом, уже с нового года готовы будем их снабжать.

Перспективным учёные считают разведение тиляпии. Эта тепловодная рыба растет очень быстро, а из-за доступности цены может разнообразить вкусный стол волгоградцев.

- Почти вся тиляпия на прилавках сейчас китайская, и хотя технологии разведения несложные, заграничное качество из-за загрязненности водоёмов и скученности рыбы оставляет желать лучшего, - объяснил Дмитрий Ранделин. – Мы можем обеспечить качество намного выше, и смело конкурировать.

Суха теория, а практика – на прилавках супермаркета

Лучшая мотивация для абитуриента, выбирающего вуз, - понимание, что у профессии, которую он приобретает, есть будущее.

- Наши студенты должны понимать, что всё, что им рассказывают преподаватели – не является теорией, а является сегодняшним днем, практикой, - уверена директор по маркетингу аграрного университета Наталья Зиновьева. – Мы недавно подписали контракт на поставку осетровых и форели в компанию «Лента», и уже в декабре наша рыба там появится. Это будет не охлаждённая рыба, а живая. Мы не преследуем цель великого заработка, а хотим, чтобы стало видно: всё то, чему учат в вузе – высоко востребовано в жизни. Все научные разработки, конечно, важны, но когда они вот так воплощаются в жизнь, доходят до конечного потребителя, то это стимулирует и поток студентов, желающих научиться, и количество партнеров, желающих сотрудничать с вузом. Точно так же есть планы по продвижению продукции нашего УНПЦ «Горная поляна» и факультета перерабатывающих технологий. Опять же, планы не выращивать и продавать в промышленных масштабах, а дать возможность студентам увидеть весь цикл с перспективой. Чтобы претендуя после выпуска на ту или иную должность, он понимал и мог показать работодателю весь свой практический потенциал.

Ложка дегтя не попадёт в бочку с мёдом

О жизни аграрного университета мне рассказывали позитивные и увлеченные своей работой люди. Но не секрет, что разные волгоградские вузы перманентно попадают в криминальные сводки. Не так давно в них упоминались и преподаватели аграрного – погорели на взятках. А ещё в вузе сменили некоторых деканов, заведующих кафедрами и даже одного проректора.

- Я пришел работать в университет в апреле 2020 года по приглашению врио ректора Александра Шатохина, сам выпускник этого вуза, - комментирует советник ректора по безопасности, полковник госбезопасности в отставке Виктор Дьяченко. – Коллектив очень работоспособный, но разрозненный, и это неудивительно: у нас десять тысяч студентов и почти полторы тысячи преподавателей. После изучения обстановки, работы коллектива, проведения внутренних проверок, стало понятно, что действительно есть люди, готовые работать на развитие и престиж, на рейтинг университета, а есть те, кто за долгие годы привык, скажу откровенно, к злоупотреблениям. Поэтому главная задачей моей работы в ВолГАУ - защита экономической безопасности, проведение предупредительно-профилактических мероприятий по борьбе с коррупцией, бесхозяйственностью и злоупотреблением служебным положением отдельных сотрудников.

Для установления истинного экономического положения университета проведены финансово-экономические и бухгалтерские экспертные исследования, привлечен судебный эксперт, результаты работы которого будут оглашены в ближайшее время.

Совместно с ректором и мною лично с отдельными лицами проведены беседы предупредительно-профилактического содержания по фактам злоупотребления своими должностными обязанностями, которые могут привести к уголовной ответственности.

После детального изучения сложившейся оперативной обстановки в вузе, мною были установлены рабочие отношения с руководством правоохранительных и надзирающих органов. В результате взаимодействия пресечены вывозы плодородного слоя почвы с территории земель УНПЦ «Горная Поляна», пресечены факты экологических нарушений.

В соответствии с нормативными требованиями проведена служебная проверка законности и эффективности использования земель государственного фонда, которые предоставлены ВолГАУ в пользование, где выявлены факты бесхозяйственности, а также отдельные правонарушения в организации управленческой работы. Данные обстоятельства послужили основанием для внесения корректировок в планы инновационного развития учебно-производственного центра «Горная Поляна».

Виктор Дьяченко объяснил, что долгий опыт работы в органах безопасности, а позже в таможенных и коммерческих структурах, позволяет в большинстве случаев самостоятельно в рамках должностных полномочий наладить исполнительскую дисциплину и организовать мероприятия по противодействию коррупции и террористической деятельности.