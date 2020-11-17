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Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия с ребёнком в ТЦ Сочи

, 14:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия с ребёнком в ТЦ Сочи

Краевая прокуратура запустила проверку в области исполнения законодательства о безопасности услуг после происшествия в торговом центре в Сочи, где руку ребёнка зажевало эскалатором.

Происшествие случилось в ТЦ "Моремолл" в понедельник, 16 ноября. Неравнодушные очевидцы помогли малышу освободиться из ловушки, они же сообщили, что ребёнок пострадал не сильно.

В прокуратуре заявили, что будет проведена проверка по факту происшествия, установлены причины и, в случае выявления нарушений, применены меры.

Kub