В ТЦ в Сочи ребёнка затащило в эскалатор

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17 ноября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ЧП Сочи / vk.com

Вчера вечером, 16 ноября, в одном из сочинских торговых центров ребёнка затянуло в эскалатор. Telegram-канал "ЧП Сочи" сообщил, что, по информации очевидцев, малыш поднимался по лестнице, упал, а руку зажевало ступенями.



Свидетели совместно с работниками ТЦ выстроились в цепь и помогли пострадавшему освободиться. Совместными усилиями неравнодушные люди оттянули ступени. Кисть, как говорят очевидцы, серьёзных повреждений не получила.