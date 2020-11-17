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Аргументы Недели Происшествия 13+

В ТЦ в Сочи ребёнка затащило в эскалатор

, 11:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ТЦ в Сочи ребёнка затащило в эскалатор
ЧП Сочи / vk.com

Вчера вечером, 16 ноября, в одном из сочинских торговых центров ребёнка затянуло в эскалатор. Telegram-канал "ЧП Сочи" сообщил, что, по информации очевидцев, малыш поднимался по лестнице, упал, а руку зажевало ступенями.

Свидетели совместно с работниками ТЦ выстроились в цепь и помогли пострадавшему освободиться. Совместными усилиями неравнодушные люди оттянули ступени.  Кисть, как говорят очевидцы, серьёзных повреждений не получила.

Kub