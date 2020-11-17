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Россияне смогут сообщать о заболевании коронавирусом через мобильное приложение

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне смогут сообщать о заболевании коронавирусом через мобильное приложение
Фото: pixabay.com

Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом. Таким образом они смогут уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения.

В министерстве подчеркнули, что приложение не будет собирать информацию о пользователях.

Ранее сообщалось, что глава Карелии не исключает введения в республике карантина из-за коронавируса.

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