Россияне смогут сообщать о заболевании коронавирусом через мобильное приложение
17 ноября 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом. Таким образом они смогут уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания.
По словам главы ведомства Максута Шадаева, приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения.
В министерстве подчеркнули, что приложение не будет собирать информацию о пользователях.
Ранее сообщалось, что глава Карелии не исключает введения в республике карантина из-за коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.