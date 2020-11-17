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Глава Карелии не исключает введения в республике карантина из-за коронавируса

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: /karelinform

Глава Карелии не исключает введения в республике карантина из-за коронавируса
Артур Парфенчиков. Фото: сайт правительства РК

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в случае ухудшения эпидситуации, в Карелии могут ввести локдаун.

«Такие меры будут приняты, если в регионе количество заболевших коронавирусом продолжит расти», – заявил глава республики.

По последним данным, в Карелии коронавирусом заразились свыше 10 тысяч человек, более 70 скончались.

В настоящее время локдаун действует только в одном регионе России -­ Бурятии.

ДВа

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