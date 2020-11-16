В Бурятии на две недели приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров

В Республике Бурятия с понедельника, 16 ноября, на две недели закрываются торговые центры, предприятия общепита, кинотеатры, а также салоны красоты в связи с распространением коронавируса нового типа.
В правительстве республики уточнили, что ограничения будут действовать до 30 ноября включительно. В Бурятии приостанавливают работу бары, буфеты, столовые, кафе, рестораны, закусочные и прочие предприятия общепита. Кроме того, две недели не будут работать объекты розничной торговли и торгово-развлекательные центры.
Также ограничения распространяются на салоны красоты, сауны, бани и кинотеатры.
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