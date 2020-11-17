В России за сутки скончались 442 человека с коронавирусом – это максимум с начала пандемии

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17 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Gil Cohen Magen/Xinhua

За минувшие сутки на территории России из-за коронавируса нового типа скончались 442 человека. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, это максимальный показатель с начала пандемии.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 74 человека с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 69 – в Санкт-Петербурге, 20 – в Красноярском крае. С начала пандемии жертвами COVID-19 на территории Российской Федерации стали 33 931 пациент.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев заражения коронавирусом нового типа.