Эксперт по жилищному праву Федорук считает, что россиян обяжут менять плохую проводку в квартире за свой счет

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17 ноября 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

счетчик, провода, Zamir Usmanov/Global Look Press

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук высказал мнение, что плохую электропроводку в квартирах россиянам придется менять за свой счет.

Ранее общественники предложили Минстрою РФ проводить плановые проверки проводки в квартирах, чтобы снизить риск возникновения пожаров.

Федорук в беседе с URA.RU выразил уверенность в том, что внутри квартиры человеку никто ничего бесплатно делать не будет: или гражданина лишат права пользоваться светом, или его заставят за деньги нанять кого-то, кто заменит проводку. Если же во всем доме необходимо менять электропроводку, то деньги будут взяты из фонда капремонта.