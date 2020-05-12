Эксперт назвал три возможные причины пожаров в больницах Москвы и Петербурга

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12 мая 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

В Москве и Петербурге произошли пожары в больницах. Предполагается, что причиной возгорания могли стать аппараты ИВЛ. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко прокомментировал трагедии.

Старченко допустил, что пожары могли случиться из-за резкой нагрузки электропроводки в помещениях, которые переоборудовали под палаты для больных коронавирусом. Также он поставил под сомнение контроли качества на предприятии, производящем аппараты ИВЛ, передаёт Радио Sputnik. «Мы сегодня производим огромное количество этих аппаратов. И, я думаю, что вопросы контроля качества, может быть, тоже под некоторым снижением», - сказал специалист.

Также он добавил, что из-за ограниченного поля зрения в защитных костюмах врачи могли не сразу заметить первые признаки пожара, что привело к трагедии. «В этой ситуации, я полагаю, что нужно, чтобы МЧС категорически быстро и жестко проверило эти вновь поступившие аппараты и помещения на возможность использования ИВЛ при наличии старых электросетей», - добавил Старченко.