Правительство дополнительно выделило 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

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17 ноября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

дети, pixabay.com

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для выплат на детей от 3 до 7 лет дополнительно выделяются 61,8 миллиарда рублей.

Решение о выделении средств для выплат на детей Михаил Мишустин анонсировал в рамках заседания правительства 12 ноября. Подчеркивается, что общая сумма средств резервного фонда на вышеуказанные цели в текущем году превысит 123 миллиарда рублей.

Подчеркивается, что необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату. В России их уже более 4,2 миллиона человек.

Напомним, с 1 января 2020 года указом президента РФ введены ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Выплаты, которые получают семьи с низкими доходами, начались с 1 июня. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.