Бибикова оценила дополнительные выплаты на детей из малообеспеченных семей
12 ноября 2020, 15:53[ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала решение правительства РФ направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет.
Бибикова отметила, что решение о выплате таких пособий принято не только что, оно уже введено в практику, сообщает RT. И это понятно, так как, достаточно тяжелое материальное положение именно у семей с детьми. Детям до 3 лет, по ее словам, предусмотрены серьезные выплаты, а семьям с детьми от 3 до 7 с неработающей матерью очень тяжело в настоящее время. Многие потеряли работу, не смогли ее быстро найти, поэтому это «очень правильное и важное решение».
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