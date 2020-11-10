НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей направят на адресную помощь тяжелобольным детям

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла во втором чтении бюджетообразующий законопроект – поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие повышенную ставку НДФЛ – 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Он также добавил, что новая норма не распространяется на доходы от продажи любого личного имущества граждан и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

«Это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%», – уточнил Володин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом.