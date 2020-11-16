Министр здравоохранения Карелии назвал поликлиники одним из источников заражения коронавирусом

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16 ноября 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia

Фото: сайт ГД

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков во время прямой линии главы региона прокомментировал приказ об ограничении плановой медицинской помощи в республике.

По его словам, это – механизм регулирования распространения коронавируса, необходимый для того, чтобы врачи были направлены на обслуживание амбулаторных вызовов. Он также отметил, что сейчас таких вызовов становится все больше, а медицинские организации являются одним из источников заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Мы это проговариваем постоянно, но почему-то наше старшее поколение и люди, которые имеют какие-то системные заболевания, все равно приходят в поликлинику», – заявил Охлопков.

С 16 ноября в Карелии до особого распоряжения не будут проводить профосмотры и диспансеризацию, будет ограничено и оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, а также плановая госпитализация пациентов в стационары. Соответствующее решение Минздрав принял на основе распоряжения главы региона и рекомендаций республиканского Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Карелии перевозчиков обязали уменьшить число пассажиров в транспорте.