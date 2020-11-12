В Карелии перевозчиков обязали уменьшить число пассажиров в транспорте

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12 ноября 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform

Артур Парфенчиков. Фото: Инстаграм Артура Парфенчикова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выпустил новое распоряжение, которым ввел ряд новых ограничений в период пандемии.

Согласно распоряжению, перевозчики обязаны уменьшить число пассажиров в автобусах и троллейбусах. Оно должно не превышать 50 процентов сидячих мест. Также глава Карелии потребовал увеличить количество транспорта в часы пик.

Парфенчиков объяснил свое решение тем, что общественный транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом.

«Весной остановка его работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом. Но на тот момент часть учреждений, предприятий и бизнеса у нас не работала. Сейчас же мы не можем пойти на такие меры – людям необходимо добираться на работу», – пояснил глава Карелии.

Ранее глава Карелии на месяц запретил школьникам посещать торговые центры.