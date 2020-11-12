В Карелии перевозчиков обязали уменьшить число пассажиров в транспорте
12 ноября 2020, 09:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: karelinform
Глава Карелии Артур Парфенчиков выпустил новое распоряжение, которым ввел ряд новых ограничений в период пандемии.
Согласно распоряжению, перевозчики обязаны уменьшить число пассажиров в автобусах и троллейбусах. Оно должно не превышать 50 процентов сидячих мест. Также глава Карелии потребовал увеличить количество транспорта в часы пик.
Парфенчиков объяснил свое решение тем, что общественный транспорт является серьезным источником заражения коронавирусом.
«Весной остановка его работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом. Но на тот момент часть учреждений, предприятий и бизнеса у нас не работала. Сейчас же мы не можем пойти на такие меры – людям необходимо добираться на работу», – пояснил глава Карелии.
Ранее глава Карелии на месяц запретил школьникам посещать торговые центры.
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