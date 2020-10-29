Глава Карелии на месяц запретил школьникам посещать торговые центры
29 октября 2020, 11:24[ «Аргументы Недели» ]
Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения из-за большого числа заразившихся коронавирусом.
Согласно опубликованному на официальном интернет-портале республики документу, требования касаются торговых объектов, общественного питания и бытового обслуживания.
В частности, детям в возрасте до 16 лет запрещается посещать торговые центры. На такие объекты школьники могут попасть только в сопровождении взрослых. Данные требования распространяется не только на период осенних каникул, а с 1 по 30 ноября.
Также всем жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома.
Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о начале второй волны коронавируса в регионе.
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