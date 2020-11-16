Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

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16 ноября 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин произвел ряд кадровых изменений в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно документу, в состав президентского Совета вошли замглавного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова, а также сопредседатель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Этим же указом из состава СПЧ исключены главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство"»Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович и доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Предыдущая ротация Совета прошла в октябре 2019 года, когда руководителем Совета был назначен Валерий Фадеев, занимавший до этого назначения пост секретаря Общественной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ призвал финансировать социальные НКО на постоянной основе.