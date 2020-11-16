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Более 10 тысяч ставропольских сотрудников детских садов сдадут тесты на коронавирус

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Более 10 тысяч ставропольских сотрудников детских садов сдадут тесты на коронавирус
Фото: Pixabay

Тестирование на наличие коронавируса пройдут более 10,6 тысяч сотрудников детских дошкольных учреждений на Ставрополье.

Соответствующее поручение дал губернатор края Владимир Владимиров. Персонал детских садов края пройдет тестирование на этой неделе.

Во время осенних каникул проведено тестирование на коронавирус свыше 20 тысяч школьных педагогических работников, эту практику в регионе решили продолжить.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 24 592 случая заражения коронавирусом, в больницах региона умер 481 пациент с COVID-19.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье студентов вузов и колледжей отправили на удаленку на две недели.

ДВа

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