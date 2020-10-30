На Ставрополье студентов вузов и колледжей отправили на удаленку на две недели

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30 октября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Студенты. Фото: сайт ГД

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился отправить студентов и учащихся на дистанционное обучение.

С 1 ноября высшие и средне-специальные учебные заведения Ставропольского края на две недели перейдут на обучение в дистанционном формате.

Одновременно с этим школы уходят на увеличенные двухнедельные каникулы. Они продлятся до 15 ноября. До этой же даты вузам и ссузам рекомендовано организовать онлайн-обучение.

Ранее сообщалось, что город Лермонтов на Ставрополье остается единственным муниципалитетом в крае, где нет жертв коронавируса.