Город Лермонтов на Ставрополье остается единственным муниципалитетом в крае, где нет жертв коронавируса

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27 октября 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Город Лермонтов. Фото: сайт администрации г. Лермонтова

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ставропольском городе Лермонтове официально не менялась с начала пандемии, следует из данных Роспотребнадзора.

В городе Лермонтове с начала пандемии никто не умер от коронавируса. Статистика заболеваемости и выздоровлений там тоже не меняется. Сообщается, что с конца марта в Лермонтове официально зарегистрировано лишь 6 случаев заболевания и пять выздоровевших. При этом в окружающих его курортных городах –Пятигорске и Железноводске – ситуация прямо противоположная.

Известно, что в Лермонтове находится предприятие, которое занимается рекультивацией радиоактивных отходов, и является градообразующим.

Во вторник на Ставрополье зафиксирован очередной антирекорд суточной заболеваемости – 187 инфицированных.