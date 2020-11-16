Беглов призвал жителей Петербурга не скупать антибиотики

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Беглов. Фото: сайт Кремля

В Санкт-Петербурге дефицит лекарств, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, связан лишь с повышенным спросом среди населения.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. При этом петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств. По его словам, Петербургу выделено 203 миллиона рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома

«Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», – заявил Беглов.

Ранее сообщалось, что система маркировки лекарств создала на аптечном рынке кризис.