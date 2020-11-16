Треть внутрироссийской миграции приходится на Москву, Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область
16 ноября 2020, 19:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Основной миграционный поток внутри РФ идет в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области.
Об этом заявил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов. По его словам, на эти регионы приходится две трети всех переездов. Кроме этого, россияне стремятся перебраться в теплые края – это Краснодарский край и Крым.
Кирсанов подчеркнул, что необходимо обеспечить такой уровень жизни, чтобы люди стремились в те регионы, из которых сейчас наблюдается отток.
Ранее эксперты рассказали, почему мигрантов интересует Ставрополье.
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