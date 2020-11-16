Новогоднюю кремлевскую елку в этом году решили не проводить

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16 ноября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Новогодние представления в Кремле в этом году из-за пандемии проводиться не будут.

По словам официального представителя управделами президента РФ Елены Крыловой, состоится праздничный концерт, который будет транслироваться по телевидению.

Причина отмены кремлевских елок одна – сложная эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, традиционная праздничная елка в этом году будет установлена на Соборной площади. Ель планируется спилить в Наро-Фоминском районе 9 декабря, а через два дня она будет установлена и наряжена в Кремле.

Ранее врио губьернатора Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровский край отметит Новый год салютом и праздничной программой.