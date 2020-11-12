Дегтярев заявил, что Хабаровский край отметит Новый год салютом и праздничной программой

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12 ноября 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Дегтярев. Фото: сайт правительства ХК

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил, что «никто не украдет» у жителей края новогодний праздник.

Глава региона, возглавляющий оргкомитет по подготовке региона к празднованию Нового года, призывал всех глав заливать катки, потому что свежий воздух, по его словам, «это очень хорошее дело». Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре будет салют, каток и праздничная программа.

«У нас в Хабаровске на площади Ленина – уже согласован проект – будет застроено все ледовыми фигурами, будет детская зона, праздничная. Будем конечно, отмечать, куда мы денемся? Поставим 20-метровую сборную елку – все как обычно», – заявил Дегтярев.

Глава региона отметил, что «елки, возможно, будут не везде», это зависит от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам провести новогодние праздники в кругу семьи.