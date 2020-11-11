Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам провести новогодние праздники в кругу семьи
11 ноября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 11 ноября, призвал граждан Российской Федерации провести грядущие новогодние праздники в кругу своей семьи в связи с пандемией COVID-19.
Мурашко заявил, что во время новогодних праздников россиянам следует минимизировать контакты, провести эти дни в кругу семьи, создав себе и своим близким людям "определенные условия безопасности" на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители Подмосковья встретят 2021 год тихо и по-семейному.
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