В Удмуртии могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

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16 ноября 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov

Александр Бречалов. Фото: сайт правительства Удмуртии

Правительство Удмуртии собирается принять новые ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, в ближайшее время будет рассмотрено решение с точки зрения возможных ограничений, примерно на месяц.

«Но, наверное, они коснутся лиц с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет», – сказал Бречалов, не исключив при этом снятия ряда ограничений.

Он отметил, что «возможны решения и по кинотеатрам, театрам, концертной деятельности».

За минувшие сутки в республике подтверждено 158 случаев заражения, что является рекордным показателем.

Ранее сообщалось, что в России за сутки скончались 303 пациента с COVID-19.