В России за сутки скончались 303 пациента с COVID-19
16 ноября 2020, 10:56[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 303 летальных исхода среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним сообщениям оперштаба, в частности, 72 пациента с коронавирусом нового типа скончались за минувшие 24 часа в Москве, по 13 – в Красноярском крае и Ростовской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 33 489 человек.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на рекордные 22 778.
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