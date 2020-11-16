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В России за сутки выявили рекордные 22 778 случаев заражения коронавирусом

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили рекордные 22 778 случаев заражения коронавирусом
тест на COVID-19, Xinhua

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на рекордные 22 778. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. Кроме того, в оперштабе отметили, что у 5 640 (24,8 процента) инфицированных нет клинических проявлений коронавируса.

Подчеркивается, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 1 948 603 случая заражения.

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