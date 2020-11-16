Глава социального комитета Совфеда Святенко посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома

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16 ноября 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

новогодние украшения, pixabay.com

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко в понедельник, 16 ноября, призвала россиян в условиях пандемии COVID-19 провести Новый год дома, а новогодние каникулы – на природе.

Святенко отметила, что Новый год – семейный праздник, вследствие чего грядущую новогоднюю ночь из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, лучше встретить со своими близкими.

В праздничные дни можно гулять на свежем воздухе, поехать на дачу или же посетить близлежащие парки и усадьбы. Главное – минимизировать контакты с другими людьми. В общественных местах следует использовать маски и перчатки, чтобы к Рождеству ни у кого не было положительных тестов на COVID-19.