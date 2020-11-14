Депутат Нилов оценил идею сокращения первого рабочего дня после новогодних праздников

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14 ноября 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

ГУМ, фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина о том, чтобы сделать первый рабочий день после новогодних праздников короче.

«В данном предложении, может быть, и есть здравое зерно по постепенному вхождению в рабочий процесс после продолжительных праздников, но решаться этот вопрос явно должен по-другому», - высказал он RT.

Нилов отметил, что данную инициативу будут обсуждать, но «реально обязать всех сократить на два часа рабочий день вряд ли получиться». По его словам, этот вопрос может быть решен в каждой организации самостоятельно. Однако нужно понимать, что нововведение коснется не всех сфер, добавил он.

«Магазины, торговые точки, сферы услуг вряд ли на этой пойдут … На государственном уровне, для всех учреждений такое решение вряд ли будет принято», - пояснил депутат.