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Директор ИСИРГИ Петунин предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Директор ИСИРГИ Петунин предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников
офис, pixabay.com

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выдвинул идею о сокращении первого рабочего дня после новогодних праздников на два часа. Об этом сообщили журналисты.

В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Максим Петунин попросил оценить целесообразность внесения данного изменения в трудовое законодательство. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент закон не позволяет устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного, передает RT.

Эксперт убежден, что сокращенный рабочий день даст возможность создать благоприятные условия для возвращения граждан к рабочему ритму после длительных праздников.

ЕТ

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