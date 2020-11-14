Директор ИСИРГИ Петунин предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников
14 ноября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выдвинул идею о сокращении первого рабочего дня после новогодних праздников на два часа. Об этом сообщили журналисты.
В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Максим Петунин попросил оценить целесообразность внесения данного изменения в трудовое законодательство. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент закон не позволяет устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного, передает RT.
Эксперт убежден, что сокращенный рабочий день даст возможность создать благоприятные условия для возвращения граждан к рабочему ритму после длительных праздников.
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