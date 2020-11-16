Попова рассказала, как избежать введения в России более жестких мер из-за COVID-19

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16 ноября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль за соблюдением действующих мер против распространения COVID-19 позволит затормозить ситуацию и не допустить введения более жестких ограничений.

В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса нового типа в понедельник, 16 ноября, Анна Попова отметила, что требования, которые вводятся в российских регионах, должны контролироваться всеми возможными способами.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что больше половины выявленных за минувшие сутки пациентов с коронавирусной инфекцией имеют симптомы ОРВИ, а у четверти нет никаких признаков заболевания.