Попова рассказала, как избежать введения в России более жестких мер из-за COVID-19
16 ноября 2020, 13:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль за соблюдением действующих мер против распространения COVID-19 позволит затормозить ситуацию и не допустить введения более жестких ограничений.
В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса нового типа в понедельник, 16 ноября, Анна Попова отметила, что требования, которые вводятся в российских регионах, должны контролироваться всеми возможными способами.
Глава Роспотребнадзора также сообщила, что больше половины выявленных за минувшие сутки пациентов с коронавирусной инфекцией имеют симптомы ОРВИ, а у четверти нет никаких признаков заболевания.
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