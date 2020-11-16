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В Кремле заявили, что комплексного плана ужесточения ограничений из-за COVID-19 по всей России нет

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле заявили, что комплексного плана ужесточения ограничений из-за COVID-19 по всей России нет
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 16 ноября, заявил, что комплексного плана ужесточения ограничений из-за COVID-19 по всей стране нет – решения принимают регионы.

Дмитрий Песков подчеркнул, что единого плана в регионах Российской Федерации по ограничительным мерам из-за распространения коронавирусной инфекции быть не может, поскольку динамика заболеваемости в каждом субъекте разная. 

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России за сутки увеличилось на рекордные 22 778. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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