Депутат ГД Морозов оценил предложение о снижении проходного барьера на выборах до 3%
16 ноября 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.
Морозов отметил, что в плане выборного законодательства можно выдвигать много инициатив. Депутат в рамках беседы с RT предположил, что предложение Орлова вызвано тем, что у малых партий и других политических новых объединений нет шансов попасть в Госдуму, вследствие чего они рассчитывают за счет снижения барьера получить минимальное представительство.
Антон Морозов отметил, что расширение представительства должно быть. Однако на деле получить широкую поддержку избирателей "с бухты-барахты" довольно затруднительно, подчеркнул депутат.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.