Депутат ГД Морозов оценил предложение о снижении проходного барьера на выборах до 3%

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16 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов в понедельник оценил идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова снизить процентный барьер на выборах в Госдуму.

Морозов отметил, что в плане выборного законодательства можно выдвигать много инициатив. Депутат в рамках беседы с RT предположил, что предложение Орлова вызвано тем, что у малых партий и других политических новых объединений нет шансов попасть в Госдуму, вследствие чего они рассчитывают за счет снижения барьера получить минимальное представительство.

Антон Морозов отметил, что расширение представительства должно быть. Однако на деле получить широкую поддержку избирателей "с бухты-барахты" довольно затруднительно, подчеркнул депутат.